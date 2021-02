600 Vlamingen krijgen sneller prikje dan gedacht

600 Vlamingen kregen deze week tot hun eigen verbazing een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Ook al behoorden zij niet tot de groep eerstelijnszorgverstrekkers die nu normaal gezien het vaccin moet krijgen.

Zo’n 600 Vlamingen kregen deze week een berichtje dat ze zich konden laten vaccineren. Nochtans zouden eerst enkel eerstelijnszorgverstrekkers hun vaccin krijgen. “Woensdag en donderdag zijn de uitnodigingen de deur uit gegaan voor een vaccin op vrijdag. Omdat we wat snelheid wilden maken hebben we enkel mensen uitgenodigd waarvan we én het gsm-nummer én het e-mailadres hadden. We wilden namelijk zeker zijn dat we de mensen konden bereiken”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Door op die manier te filteren waren we op een gegeven moment door de lijst van de eerstelijnszorgverstrekkers. Daarom is er beslist over te gaan op de volgende groep die aan beurt komt. Het leek ons best om de capaciteit die we hebben ten volle te benutten.” Volgens Moonens gaat het ook maar om een 600 van de 20.000 uitnodigingen.

Bij de taskforce vaccinatie klinkt dat het wel degelijk om een fout ging. “De uitnodigingen zijn per abuis via SMS en e-mail naar een 2000-tal mensen (ongeveer 1550 Brussel en 600 in Vlaanderen) verstuurd. Deze 2.000 personen kwamen normaal gezien pas in aanmerking voor vaccinatie in fase 2, dus bij de massale vaccinatie,” klinkt het.

Prof. Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie betreurt dan ook de gang van zaken. “Dit soort problemen kan in de beginfase voorvallen, maar dit moet alleszins worden vermeden en bijgestuurd. Men wilde hier vooral zo snel mogelijk vaccins toedienen vanuit de vaccinatiecentra. In het ICT-systeem wordt een extra waarschuwing ingebouwd om dit in de toekomst te voorkomen.”

Vanaf maandag is er meer tijd en gaan de uitnodigingen per brief uit en wordt de volgorde terug aangehouden.