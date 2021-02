Gemeente Knokke-Heist legt rouwregister voor Leopold Lippens

Knokke-Heist - De gemeente Knokke-Heist zal een rouwregister leggen voor burgemeester Leopold Lippens. Dat meldt de gemeente na zijn overlijden op vrijdagmiddag. In de gemeente worden alle officiële vlaggen halfstok gehangen.

Het verlies van burgemeester graaf Leopold Lippens laat een diepe indruk na in Knokke-Heist. “Het verlies van een dergelijke monumentale figuur als Graaf Leopold Lippens laat niet alleen het gemeentebestuur maar ook alle Knokke-Heistse inwoners en tweedeverblijvers wat verweesd achter”, klinkt het in een mededeling van het gemeentebestuur. Als teken van rouw worden alle officiële vlaggen aan de gemeentelijke gebouwen in de badplaats halfstok gehangen. Ook wordt in een rouwregister voorzien, zowel in Knokke-Heist als in alle deelgemeenten.

De gemeente laat nog weten dat het momenteel werkt aan een uitgebreid in memoriam, dat eerstdaags zal worden gepubliceerd. Het gemeentebestuur betuigt alvast zijn innige deelneming aan de familie. Eerste schepen Piet De Groote wordt intussen waarnemend burgemeester tot de gemeenteraad een nieuwe burgemeester benoemt.