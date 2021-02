VS nu ook officieel opnieuw toegetreden tot klimaatakkoord van Parijs

De Verenigde Staten zijn vrijdag/vandaag officieel opnieuw toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in een persbericht. President Joe Biden tekende op 20 januari, als een van zijn eerste acties als president, een decreet om de VS weer tot het akkoord te laten toetreden, nadat zijn voorganger Donald Trump er in 2017 uit stapte.

“Het akkoord van Parijs is een ongezien kader voor globale actie. We weten dat omdat we het mee hebben ontworpen en mee tot leven hebben gebracht”, zegt Blinken in het persbericht. “Het doel is zowel eenvoudig als uitgebreid: om ons allen te helpen om een catastrofale opwarming van de planeet te vermijden en om wereldwijd veerkracht op te bouwen tegenover de impact van de klimaatcrisis die we vandaag al zien.”

“Klimaatverandering en wetenschappelijke diplomatie mogen nooit nog toevoegingen (‘add-ons’) zijn in onze gesprekken over buitenlands beleid”, aldus Blinken nog. “De echte bedreigingen aanpakken en luisteren naar onze wetenschappers maken deel uit van de kern van onze binnenlandse en buitenlandse beleidsprioriteiten.”

Trump stapte in 2017 uit het klimaatakkoord omdat het nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie en omdat landen zoals China en India niet genoeg zouden doen voor het klimaat.

De VS waren het enige van de 196 landen die het klimaatakkoord in 2016 ondertekenden, dat er ook weer uitstapte. Dat gebeurde officieel pas in november vorig jaar, en ondertussen zijn de VS dus opnieuw toegetreden.

President Biden heeft van de strijd tegen de klimaatopwarming een van zijn prioriteiten gemaakt. Hij benoemde ex-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry tot speciale gezant voor het klimaat en op 22 april ontvangt Biden wereldleiders op een klimaattop. De VS zullen ook “samen met het Verenigd Koninkrijk en andere landen samenwerken om van de klimaattop COP26 een succes te maken”.