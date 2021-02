Lokerse cafébaas krijgt coronaboete omdat klant drankje op zijn terras drinkt: “Een koffie kost me 750 euro”

Lokeren - De Lokerse cafébaas Stephen De Caluwé, eigenaar van onder meer brasserie De Postiljon op de Markt, had eerder deze week een coronaboete van 750 euro aan zijn broek, na een uit de hand gelopen conflict met de politie. “Ik wilde enkel een dame helpen die een koffie had gekocht”, zegt Stephen.

De Caluwé verspreidde zijn ongenoegen in straffe bewoording Op Facebook. Het verhaal ging al snel viraal en werd al honderden keren gedeeld. “Woensdagavond passeerde een dame aan onze zaak op de Markt tijdens haar dagelijkse avondwandeling”, vertelt De Caluwé. “We kennen die mevrouw heel goed. Ze heeft een beperking en verblijft in een voorziening hier in de stad. Toen ze hier een meeneemkoffie aankocht en ze zich even neer vleide om wat melk in haar koffie te doen, werd ze door een voorbijgaande politieman aangesproken. Ze dreigden ermee haar een boete te geven.”

Zelf bekeurd

Toen de cafébaas daarop zelf verhaal ging halen bij de betrokken agent werd hij, naar eigen zeggen, op een heel agressieve manier zelf bekeurd. “Die koffie zal me nu 750 euro aan boete kosten”, zegt de horecabaas. “Enkel en alleen omdat ik die dame wou helpen.”

Bij de Lokerse politie wil officier van wacht Jan Van Avermaet de zaak in haar juiste context plaatsen. “Eerst en vooral heeft de betrokken dame, in tegenstelling wat men doet uitschijnen, helemaal geen boete gekregen”, zegt Van Avermaet. “Uitbaters van horecazaken mogen echter op geen enkele manier faciliteren dat bezoekers hun aangekochte dranken of voedingswaren ter plaatse nuttigen. De wetgeving daarrond is heel duidelijk. In dit geval werden tafeltjes en stoelen aangeboden, waar de klant dus ter plaatse kon consumeren. Wanneer dit vastgesteld wordt door de politie dan zal er altijd bekeurd worden. De wetgeving laat dit niet toe en de politiediensten in heel België passen hierop dezelfde maatregel toe. Het hele verhaal wordt dus heel zwaar uit zijn exacte context gehaald.”