Les in ‘politie-optreden’ kost hoge politie-officier zijn job

Een les op school omtrent tactieken van de politie tegen demonstranten heeft, nadat daaromtrent video’s waren beginnen circuleren, een hoge politie-officier zijn job gekost.

Het incident speelde zich af op een middelbare school in de centrale Russische stad Nizjnevartovsk, toen agenten in het kader van informatie over loopbaanmogelijkheden politietactieken uit de doeken deden. Als deel van de sessie werden de leerlingen opgedeeld in relschoppende betogers en politiemensen.

De demonstranten moesten de ordehandehandhavers met ballen bekogelen, terwijl de agenten met hun schilden afweerden. Daarop werden de betogers “gearresteerd”.

De agenten waren er snel bij om de uiteenzetting te verdedigen. Zij wierp immers licht op de aard van politiewerk en gaf de scholieren een nadere kijk op uitrusting van de politie.

Politie-optreden is de laatste tijd een gevoelige kwestie in Rusland, vooral in verband met het landelijk protest tegen de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny. Bij het protest zijn al meer dan 11.000 mensen opgepakt, terwijl de politie dikwijls is aangewreven de demonstranten ruw te hebben aangepakt.