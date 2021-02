Zorgwekkende humanitaire toestanden door conflict rond Tigray

De humanitaire situatie in de Ethopische conflictregio Tigray alsmede bij de vluchtelingen in buurland Soedan is volgens hulporganisaties zorgwekkend. Alleen al in het doorgangskamp Hamdayet in Soedan bevinden zich volgens Artsen zonder Grenzen tot 12.000 vluchtelingen.

“Velen leven in een tijdelijk kamp maar ook daar is er geen degelijk onderkomen, of gewoon niet genoeg water, voedsel of sanitaire voorzieningen”, zo klinkt het. Onlangs leidde dit tot betogingen.

Sedert het geweld in november uitbrak, zijn meer dan 60.000 mensen naar buurland Soedan gevlucht.

De hulporganisatie Mary’s Meals, die met een partnerorganisatie in Tigray actief is, gewaagt van wijdverbreide honger bij de bevolking. “De hoofdstad van de regio, Mek’ele, wordt dagelijks door verdreven, getraumatiseerde en mensen zonder middelen overspoeld, onder wie ook vele kinderen zonder begeleiding die hun ouders hebben verloren”, zegt de organisatie.

Ook de Verenigde Naties hebben herhaaldelijk de humanitaire situatie in Tigray als zeer ernstig bestempeld.

De regering in Addis Abeba lanceerde in november een offensief tegen het Volksbevrijdingsfront Tigray(TPLF) dat tot dan in de gelijknamige regio in het noorden van het land de plak zwaaide. Het offensief is wel als afgerond verklaard, maar er zijn nog steeds gevechten. Ondertussen zijn er meerdere actoren bijgekomen, waaronder Eritrese troepen en milities.

LEES OOK. Rode Kruis: “Beginnen hongerdoden te vallen in opstandige Ethiopische regio Tigray”