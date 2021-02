Hun brood verdienen ze er niet mee, maar daar malen ze niet om: Joppe en Alexander zijn de jongste molenaars van het land

De oudste molen van ons land – die van Keerbergen – heeft na zes jaar eindelijk weer een molenaar: de allerjongste van ons land. Alexander Malomgré (18) heeft intussen al drie molens onder zijn hoede, z’n even jeugdige collega Joppe (19) zelfs vier. En toch is hun hobby niet altijd even makkelijk te verkopen aan leeftijdsgenoten. “Hallo, ik ben oubollig, zoiets zeg je niet graag als je in een nieuwe groep komt.”