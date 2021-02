Britse premier Johnson wil met G7 inspanning doen voor vaccinatiecampagnes in arme landen

De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag als voorzitter van de organisatie een online-bijeenkomst van de G7 op gang gebracht met een oproep tot een gezamenlijke inspanning om de coronapandemie te verslaan. Er is op de vergadering meer dan vier miljard dollar extra toegezegd voor vaccinatiecampagnes in arme landen.

“We moeten ervoor zorgen dat de hele wereld ingeënt raakt want dit is een wereldwijde pandemie en het heeft geen zin indien een land veel verder is dan een ander, we moeten samen vooruitgang boeken”, zei de bewindsman volgens het persbureau Press Association. Vaccins dienen over de hele wereld “aan kostprijs” gedistribueerd.

Naar eigen zeggen hebben de zeven grootste economieën ter wereld hun financiële hulp voor vaccinatiecampagnes met meer dan vier miljard dollar verhoogd. De VS alleen al geven twee miljard dollar en de Europese Unie 500 miljoen euro, zo vernam het Duitse persbureau DPA.

In totaal is daamee 7,5 miljard dollar beloofd voor een “rechtvaardige toegang tot vaccins”.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller kondigde aan dat zijn land nog eens 1,5 miljard euro zal uittrekken voor de wereldwijde strijd tegen COVID-19, in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden. Daarvan gaat een miljard naar de internationale inentingsorganisatie Covax. De rest is bestemd voor de Wereldgezondheidsorganisatie, en andere organisaties voor de financiering van “vaccins, geneesmiddelen en tests”.

Berlijn heeft eerder reeds 600 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Het is volgens de leiders van de G7-landen ook nodig om de verdediging tegen gezondheidscrises wereldwijd te verbeteren. Ze willen onder meer kijken naar een wereldwijd gezondheidsverdrag.

Om sterker uit de coronapandemie te komen, is meer samenwerking nodig, stellen de landen. Ook met andere grote economieën zoals India en China.

Alle landen steunden de wens van Japan om de Olympische Spelen deze zomer te laten doorgaan. Premier Yoshihide Suga wil dat de Spelen een symbool worden van het overwinnen van het coronavirus.

De G7 zeiden van 2021 een “keerpunt van het multilateralisme” te willen maken van vier jaar van unilateralisme die het presidentschap van Donald Trump hebben gedomineerd.

De G7 omvatten de VS, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada en Japan.