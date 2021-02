Expertengroep bezorgd om telewerk: “Een van de krachtigste maatregelen tegen corona steeds minder nageleefd”

De GEMS heeft vrijdag een nieuw advies gepubliceerd over telewerk. En de resultaten zijn confronterend. Steeds meer bedrijven treden de telewerkregel met de voeten door werknemers naar de werkvloer te halen. “Telewerk is niet meer voldoende geïmplementeerd. We moeten dan ook extra maatregelen nemen”, is de conclusie van de experten.