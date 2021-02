Goed nieuws voor Antwerp: Dieumerci Mbokani hervat groepstraining

Goed nieuws voor Antwerp, want Dieumerci Mbokani (35) heeft eindelijk de groepstraining hervat. De spits sukkelde de voorbije anderhalve maand met de kuit.

Frank Vercauteren vreesde er vrijdagmiddag nog voor. “Ik denk niet dat Dieu al zal meetrainen”, zei de coach. “We moeten niet te veel op de feiten vooruitlopen. Hij heeft nog geen individuele training achter de rug die qua intensiteit te vergelijken is met een groepstraining.” Maar kijk: de Congolese spits kreeg dan toch groen licht. Daags na de match ging het niet om een zware sessie, maar hij kon wel alles meedoen.

Zelf staat Mbokani natuurlijk te popelen om te spelen, om zondag tegen STVV al minuten te maken. Maar Vercauteren blijft logischerwijze een beetje op zijn hoede. Hij wil geen domme dingen doen, zei hij al. “Ik sprak tegen Rangers nog even met Roofe. Hij was geblesseerd geweest, werd ingezet maar moest nog voor rust naar de kant”, aldus Vercauteren. Om maar aan te geven dat hij dus geen risico wil nemen, nadat Mbokani negen matchen op rij heeft gemist. Al zou het natuurlijk mooi zijn moest hij volgende week een extra wapen zijn in de terugmatch tegen de Schotten.