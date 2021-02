Minder verkeersdoden door corona, behalve bij fietsers

Zelfs nu tijdens de coronacrisis veel minder mensen de auto namen en lange verplaatsingen maakten, is het niet gelukt om de nationale doelstelling van een halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halen. De daling bedraagt 40 procent. Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias.

In vergelijking met 2019 vielen in 2020 wel 22 procent minder doden in het verkeer: 484 tegenover 618 een jaar eerder. Die daling was het grootst in Wallonië. Ook het aantal gewonden nam fors af: 10.000 of 22 procent minder.

Opmerkelijk is dat het aantal fietsdoden licht steeg: 71 tegenover 68 een jaar eerder. De stijging was het grootst bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets rijden. Met een klassieke fiets gebeurden in Vlaanderen minder ongevallen dan een jaar eerder (-11 procent).

Op de snelwegen had het afgenomen verkeer een negatieve impact: de ernst van de ongevallen was de afgelopen 10 jaar nooit hoger. Wellicht is dat het gevolg van toegenomen snelheid omdat er minder verkeer rondreed. Per 1.000 ongevallen met gewonden vielen 42 doden, terwijl dat een jaar eerder nog 32 was.