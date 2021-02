“Stinkende Bosnische moslim”: Zlatan Ibrahimovic slachtoffer van racistisch incident in Belgrado

Zlatan Ibrahimovic is donderdag in de Europa League het slachtoffer geworden van een racistisch incident. Op bezoek bij Rode Ster Belgrado kreeg de aanvaller van AC Milan, die de hele wedstrijd op de bank bleef, haatdragende taal naar het hoofd geslingerd.

Op de Servische tv-zender N1 waren vrijdag beelden te zien van Ibrahimovic die in de tribune zat, terwijl een mannenstem hem beledigt. “Stinkende Bosnische moslim”, klonk het. Ibra heeft de Zweedse nationaliteit, maar Bosnische roots.

Rode Ster reageerde ondertussen al op het incident. “We veroordelen de beledigingen ten strengste”, luidde het in een mededeling. “Rode Ster verontschuldigt zich bij Ibrahimovic.” De club wil meewerken aan het identificeren en sanctioneren van de man in kwestie.

Opvallend is nog dat de wedstrijd in de Europa League, die op 2-2 eindigde, achter gesloten deuren plaatsvond. In de loges waren er wel genodigden welkom, maar het lijkt op die manier geen moeilijke klus te worden om de dader van het incident te identificeren.