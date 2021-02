Biden: Amerika is “terug”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag tegenover de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München gezegd dat de transatlantische bondgenootschappen opnieuw een prioriteit zijn voor de Verenigde Staten, waarmee hij brak met de lijn van zijn voorganger Donald trump.

“Ik ben een man van mijn woord. Amerika is terug. Ik spreek nu als president van de VS, helemaal bij de start van mijn regering en ik heb een duidelijke boodschap voor de wereld: Amerika is terug. De transatlantische alliantie is terug. En we kijken niet achterom”, zei Biden in zijn eerste grote toespraak op het Europese forum.

“Laat me alle twijfel wegnemen. De VS zullen nauw samenwerken met onze partners in de Europese Unie en de hoofdsteden in heel het continent”, aldus Biden per video.

Hij beklemtoonde dat zijn land zich helemaal engageert voor de NAVO en dat Washington helemaal achter het collectieve veiligheidsverdrag van de organisatie staat.

Biden zei dat de VS tot nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma bereid zijn. De dreiging die uitgaat van de proliferatie van kernwapens, vergt een “zorgvuldige diplomatie” en internationale samenwerking. “Wij hebben transparantie en communicatie nodig” om het risico op strategische misverstanden of fouten te minimaliseren.”

Om die redenen hebben de VS ook het New Start ontwapeningsakkoord met Rusland verlengd, voegde Biden eraan toe.

Hij waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin erop uit is de Europese eenheid en de NAVO te verzwakken. “Omdat het voor het Kremlin veel gemakkelijker is individuele staten te tergen en te bedreigen dan te onderhandelen met een sterke en een hechte gemeenschap.”