Philippe De Backer na zijn politieke afscheid: “Ons apparaat draait zo slecht dat we het wel moeten hervormen”

Afscheid nemen, vervolgens nog anderhalf jaar moeten voortdoen in lopende zaken en dan vaststellen dat iedereen jouw werk plots bewierookt. Bitter is Philippe De Backer (42) er niet van geworden. Integendeel, hij kan erom lachen: “Tien jaar hebben we zitten zoeken naar een raket om mij te lanceren. En toen ik eindelijk op mijn raket zat, was ik al vertrokken uit de politiek.”