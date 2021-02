John van den Brom: “Resultaat zondag niet bepalend voor mijn toekomst”

Bijt ook John van den Brom, in navolging van zijn voorgangers, zijn tanden stuk op de gemakzucht die bij de Genkies met de regelmaat van een klok de kop opsteekt? “Neen”, is hij overtuigd. “Zondag bewijzen we dat we thuishoren in play-off 1.”

De Nederlandse coach van Genk bleek vrijdagmiddag enorm strijdvaardig en nam resoluut de wind uit de zeilen bij de aanwezige journalisten. Geen vragen. Hij stak onmiddellijk zelf van wal en keerde terug naar woensdagavond. Naar de pijnlijke avond in Oostende.

“Na de teleurstellende nederlaag vond ik het nodig om onmiddellijk de koe bij de horens te nemen. Vandaar een lang groepsgesprek. Ik wilde per se bij de spelers blijven tot één en ander was uitgesproken. Wij hebben onszelf als groep in de misère gebracht, dus moeten we nu ook als groep er uit zien te geraken. Ik nodigde de jongens uit om zelf het woord te nemen en om te zeggen wat er allemaal moest veranderen. Moest ik het anders aanpakken, moesten ze mekaar op een andere manier corrigeren en helpen? Zijn we te lief voor elkaar? Tactiek, duelkracht, mekaar corrigeren, de veldbezetting, al die zaken zijn aan bod gekomen. Voor alle duidelijkheid, er is niet met schoenen gesmeten, zo zit ik niet in mekaar. Integendeel. Achteraf hield ik er een goed gevoel aan over.”

Foto: JEFFREY GAENS

De Condé hard maar correct

Want bijna iedereen had blijkbaar zijn zegje gedaan. “We zitten hier met een heel diverse groep”, vervolgde Van den Brom. “Maar ook de Spaanstalige jongens, die doorgaans stil zijn, deden hun duit in het zakje. Ook Danny Vukovic, al had die van mij slecht nieuws gekregen. Ook Patrik Hrosovsky, die in Oostende niet had gespeeld. Ook de mensen van mijn staf. Ik houd daarvan. Zelfs Alain Vanderlinden, onze materiaalman, mag van mij gerust zijn mening uiten.”

Dat gesprek kreeg donderdag een verlengstuk. Het was sportief directeur Dimitri de Condé, die van oordeel was dat hij de groep moest toespreken.

“Zijn woorden waren hard maar correct”, aldus Van den Brom. “Je voelde dat er iemand sprak die zich zorgen maakt over de gang van zaken. Iemand die vreest dat datgene waar we zo hard voor gewerkt hebben, ons uit de vingers begint te glippen. Om je een idee te geven, soms wordt er wel eens gezegd dat iemand het niet waard is om het shirt van een club te dragen. Zo zwart-wit werd het niet gesteld. Maar toch, het was in die bewoordingen.”

Gesprek met voorzitter

Van den Brom zelf hamerde zelf ook nog op de discipline die iedereen verwacht werd uit te stralen op het veld. De volgende praatsessie volgde na de training. Tussen de coach en voorzitter Peter Croonen. “Voor alle duidelijkheid, ik ben daar niet naartoe getrokken met bibberende handjes. Dimi, de voorzitter, ikzelf wij hebben heel frequent contact. Dus dat was niet uitzonderlijk. Het was gewoon belangrijk dat we bekeken hoe we samen het tij konden keren.”

Al die besprekingen sorteerden volgens de coach effect. “Je weet, ik ben altijd optimistisch en enthousiast. Maar toch. Ik heb vrijdagochtend een training gezien waarvan ik dacht: ‘Wow. Als we elke dag zo trainen, dan moeten we voor niemand onderdoen.’ Kwaliteit, mentaliteit, het zat er allemaal in. Ik kan eigenlijk niet wachten tot zondag. Ik maak me sterk dat we tegen Beerschot zullen bevestigen dat we thuishoren in play-off 1.”

Foto: Isosport

Ito rechts, Theo links

Dat betekent dat een aantal jongens nu moeten opstaan. In eerste instantie de spelers die verondersteld worden het verschil te maken. De driehoek Ito, Bongonda, Onuachu. Hebben zij, Bongonda op kop, in de voorbije weken de groepsdiscipline niet overboord gekieperd en wekelijks puur hun eigen ding gedaan?

“Sla hun cijfers erop na”, aldus Van den Brom. “Paul 23 goals en 2 assists, Theo 12 goals en 3 assists, Ito 7 goals en 8 assists. Dan kan je niet zeggen dat zij niet bepalend zijn voor ons. Zitten ze wat minder in hun vel? Ja. Maar dat geldt ook voor de jongens om het middenveld en achterin. Maken zij misbruik van de vrijheid die ze krijgen? Om de zaken duidelijk te stellen: niemand krijgt van mij een totaal vrije rol. Er moet tactische discipline zijn. Dus hun drie posities moeten constant bezet zijn. Wie waar? Dat maakt me niet zoveel uit. Dat vergroot de verrassing voor de tegenstander. Maar het is wel zo, dat Paul voornamelijk afhankelijk is van flankballen en dat Ito die vanaf links bijvoorbeeld niet kan geven. Daar heb ik hen nu op gewezen. Je zult Ito dus weer meer zien op die rechterkant en Theo links. Wat niet betekent dat ze daar 90 minuten moeten kamperen.”

Ronald Koeman

Voor de rest wil Van den Brom zondag een over-mijn-lijk-mentaliteit zijn. “Kijk, als wij als elf slapjanussen gaan spelen en ik zit daar als slapjanus op de bank, dan komt er niks van. Maar dat zal niet gebeuren. Als ze zondag spelen zoals ze vrijdagvoormiddag getraind hebben, dan pakken we die drie punten. Wij hebben uitstekende spelers. Anders zaten ze niet in Genk. Maar als de fundamenten - mentaliteit, lef, energie, inzet - wegvallen, blijft er weinig over en kunnen we van iedereen verliezen. Druk, zeg je? Wel, als die verlammend werkt, hoor je niet thuis in Genk. Punt.”

De druk op zijn eigen persoontje houdt Van den Brom alvast af. “Het draait niet om mij.” Maar bij een gebeurlijke nederlaag tegen de Ratten ziet zijn Genkse toekomst er toch belabberd uit. Zeker weten.

“Dat heb ik nochtans niet zo gevoeld in de gesprekken”, besloot John. “Ik heb niet de indruk dat het resultaat van zondag beslissend zal zijn voor mijn verder functioneren in deze club. De voorbije dagen is daar in de media wel eens gewag over gemaakt. ‘Als we zondag niet winnen, ga ik eruit.’ Weet je wel. Mijn dochter heeft dat ook gelezen en heeft me in tranen opgebeld. ‘Papa, klopt dat?’ Ik heb haar gerustgesteld. Ik kan dat zelf heel goed plaatsen. Als het minder gaat, krijg je gezeik. Of denk je dat Ronald Koeman momenteel bij Barcelona prettige vragen krijgt? Als ik daar niet meer tegen kan, slaap ik niet meer. Let wel, ik heb woensdag slecht geslapen. Maar ik zet me daar wel weer overheen. Natuurlijk voel ik druk. Maar ik had donderdag niet het gevoel dat ik op het matje werd geroepen. Ik wil trouwens hetzelfde als iedereen binnen deze club. Hier moeten we samen uit geraken.”