Militairen die coronavaccin weigeren, riskeren te moeten thuisblijven

Militairen die zich niet laten vaccineren, riskeren niet mee te mogen op buitenlandse zending. 1.800 van hen worden met voorrang gevaccineerd, en Defensie overweegt om die vaccinatie te laten meetellen “bij de beoordeling van de operationele geschiktheid van een militair”.

Het verplichten van een coronavaccinatie is een heikel punt. Ons land besliste dat vaccinatie op vrijwillige basis gebeurt. Toch leeft in een aantal kringen de discussie om de vaccinatie te verplichten. Denk aan het personeel van woon-zorgcentra, voor wie een verplichting nu toch wordt overwogen.

Ook onder Belgische militairen leeft het debat, nadat de legerleiding vrijdag bevestigde dat het “overweegt om een Covid-vaccinatie een bijkomend element te laten zijn bij de beoordeling van de operationele geschiktheid van een militair”. Volgens Defensie is dat logisch “gezien de omstandigheden waarin Belgische militairen in operatie ingezet worden en de medische risico’s bij een besmetting”.

Anders gezegd: militairen die ervoor kiezen om zich niet te laten inenten, worden mogelijk niet weerhouden voor een buitenlandse missie. Defensie beklemtoont dat zo’n regel niet uitzonderlijk is: “een griepvaccinatie is vandaag ook al zo’n beoordelingsinstrument.”

Voortrekken

De discussie over het al dan niet laten zetten van een coronavaccin is erg actueel binnen Defensie, nu de verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten om 1.800 militairen voor te trekken in de afgesproken vaccinatiestrategie. “Het gaat hoofdzakelijk om militairen die straks op buitenlandse missie vertrekken”, zegt de woordvoerder van de Taskforce Vaccinatiestrategie.

Naast Defensie wordt enkel van de vaccinatiestrategie afgeweken voor de interventiediensten van de politie. Volgens Defensie is de uitzondering nodig omdat de preventiemaatregelen bij deze 1.800 militairen “omwille van hun specifieke werksituatie niet kunnen worden gegarandeerd”.