Perseverance heeft eerste beelden Mars naar aarde doorgestuurd

Na bijna zeven maanden onderweg te zijn, is Perseverance donderdagavond netjes geland op Mars. De Marsverkenner stuurde daarbij al meteen de eerste beelden door.

NASA heeft de eerste beelden van de Perseverance vrijgegeven. Een van die beelden was eentje getrokken vanuit de parachute die gebruikt werd om de marsverkenner zacht te doen landen. Zo is te zien hoe het stof of het zand opstijgt wanneer de verkenner de grond raakt.

De Perseverance stuurde ook enkele kleurenbeelden door van de oppervlakte zelf. Maar het zal wachten zijn op meer gedetailleerde beelden die in de loop van volgende week verwacht worden. Dan ontplooit de rover zich volledig en zal hij zijn beste camera’s kunnen gebruiken. Eens de wetenschappers weten in wat voor omgeving de rover moet navigeren kan hij aan zijn taak beginnen. De rover zal op zoek gaan naar bewijzen van vroeger leven op de rode planeet.