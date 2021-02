Voormalig Frans international Yohan Cabaye zet punt achter carrière

De voormalige Franse international Yohan Cabaye stopt op 35-jarige leeftijd met profvoetbal, zo maakte hij vrijdag bekend op zijn sociale media.

Nadat hij bij Lille de jeugdreeksen had doorlopen, veroverde hij in 2011 een historische dubbel met de club, aan de zijde van Eden Hazard. Cabaye trok nadien naar Newcastle United, alvorens in 2014 terug te keren naar de Ligue 1 om één seizoen de kleuren van PSG te verdedigen. Tussen 2015 en 2018 kwam hij uit voor Crystal Palace, nadien speelde hij nog voor Al-Nasr en vorig seizoen voor Saint-Etienne. Na zijn vertrek aldaar zat hij zonder club.

Met de Franse U19 werd Cabaye destijds Europees kampioen, met Les Bleus greep hij op het EK van 2012, het WK van 2014 en EURO 2016 in eigen land naast de titels. In totaal droeg hij 48 keer het shirt van de Franse nationale ploeg en daarin trof hij vier keer raak.