“Anderlecht werd op een geslepen manier uitgekleed door figuren die een persoonlijke agenda volgden”

Hoe gechoqueerd bent u nog van de laatste onthullingen van Football Leaks? Murw geslagen door schandalen als Propere Handen kijken we er niet meer van op, van een spelersmakelaar die dubbelspel speelt om meer geld uit de zakken van de clubs (en dus van het voetbal) te slaan. Van een speler die een droomtransfer niet kan waarmaken omdat er te veel tussenpersonen betrokken zijn. Of van een politicus die voor een bevriende makelaar een visum regelt in ruil voor wat tickets en enkele shirts. Het zegt iets over hoe we geleerd hebben naar ons voetbal te kijken.