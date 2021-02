Marc Brys over onzekerheid rond Club Brugge-OHL: “Bereid die match voor alsof ze zeker gespeeld wordt”

OHL gaat maandagavond op bezoek bij Club Brugge. Tenminste, als een verdere corona-uitbraak bij de landskampioen geen roet in het eten strooit. Marc Brys probeert zich van de onzekerheid rond de partij weinig aan te trekken. “Voor mij is het eenvoudig. We bereiden die match voor alsof ze zeker gespeeld wordt”, klinkt het.

Club Brugge is al een hele poos indrukwekkend bezig en dus lijken de kansen voor OHL eerder klein maandag. Maar als er ooit een goed moment is om de leider te treffen, dan is het misschien nu wel. Er ontbreken meerdere met corona besmette spelers en met wat geluk zitten de Bruggelingen met hun hoofd al bij de belangrijke Europese terugwedstrijd tegen Kiev van donderdag.

“Onze wedstrijd valt inderdaad tussen twee belangrijke partijen voor Club in”, beseft Marc Brys. ”Ik vermoed dat ze de wedstrijd snel in een beslissende plooi willen leggen. Dat zullen we moeten vermijden. Ik zie het als een mooie challenge om de overwinningenreeks van Brugge een halt toe te roepen.”

Voor de manier waarop Club deze week met zijn corona-uitbraak is omgegaan, krijgt het een compliment van Brys. “Ze proberen er toch nog iets positiefs van te maken en gaan er op een knappe manier mee om. Ze blijven sereen, ook in hun communicatie. Ik heb daar echt bewondering voor. Zoals zij België vertegenwoordigen in Europa, daar kan je toch alleen maar gelukkig mee zijn?”

Precaire situatie

Als er nog Brugse coronagevallen bijkomen, kan de kampioen om uitstel vragen. Maar met dat scenario houden ze in Leuven voorlopig weinig rekening. “Voor mij is het eenvoudig: we bereiden die match voor alsof ze zeker gespeeld wordt. En ik ga daar ook echt wel vanuit”, aldus Brys.

Over het klassement en eventuele ambities voor Play-off 1 laat Brys zich nog altijd niet op grote uitspraken betrappen, zelfs al is OHL met nog zeven wedstrijden te spelen knap zesde op twee punten van de top vier. “Wij proberen gewoon elke week te winnen, ook in Brugge, daarop ligt mijn focus. Niet op het klassement”, legt Brys uit. ”Met die drive kom je in een mooie situatie, waarin we ons nu bevinden, terecht. Maar we staan nog altijd maar vier punten boven de twaalfde. Het blijft een precaire situatie waarin we elke week vol aan de bak moeten.”