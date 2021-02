Er staat geen maat op Union: Brusselaars zetten eerste achtervolger Seraing op achttien punten na zege in topper

Union Sint-Gillis heeft vrijdagavond de topper van de twintigste speeldag in de 1B Pro League met 0-2 (rust: 0-2) gewonnen op bezoek bij Seraing.

Na minder dan tien minuten was deze openingswedstrijd al gespeeld in het Stade du Pairay. Deniz Undav had na vijf minuten de score geopend voor de Brusselaars, nauwelijks drie minuten later was topschutter Dante Vanzeir er al met de 0-2, meteen ook de eindstand in Luik.

Voor Union is het de achtste zege op rij in de 1B Pro League. De laatste nederlaag dateert van eind november. Toen bleek Seraing met 1-0 te sterk. Voordien had Union ook al een reeks van zes zeges op rij laten noteren, als antwoord op een ietwat wisselvallig seizoensbegin. Zo tellen ze in de stand met twintig wedstrijden op de teller 50 punten, 18 meer dan eerste achtervolger Seraing, dat evenwel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

De nummer drie in de stand, Westerlo, gaat zaterdagavond op bezoek bij RWDM. Bij winst wippen ze over Seraing naar de tweede plaats. Zondag ontvangt Deinze rode lantaarn Club NXT en speelt Lommel gastheer voor Lierse.