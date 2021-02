Geen extra coronagevallen na nieuwe testronde bij Club Brugge, maar weinig hoop voor Vanaken en Lang voor match tegen Kiev

Club Brugge lijkt het ergste achter de rug te hebben: vrijdag hebben er geen extra spelers positief getest op corona. Toch is er ook minder goed nieuws. Zo bleek een nieuwe test van Rits alweer positief, waardoor Club nog steeds vijf spelers met corona heeft. En voor de terugmatch tegen Dinamo Kiev is het haast onmogelijk om iemand te recupereren.

De wedstrijd tegen OH Leuven wordt maandag gewoon gespeeld: met vijf positieve gevallen komt Club niet in aanmerking voor uitstel. Denswil en Mitrovic zitten sinds vorige zondag in quarantaine, Clement en Vanaken legden maandag een positieve test af. Lang bleek dan weer pas woensdag besmet en blauw-zwart mag ook een streep trekken door de beschikbaarheid van Rits. De middenvelder werd donderdag nog halsoverkop uit Oekraïne gerepatrieerd nadat een nieuwe coronatest – opgelegd door de lokale regering – positief bleek. De betrouwbaarheid van die test werd – volgens Brugse bronnen – echter in twijfel getrokken. Rits had, in tegenstelling tot Lang, Vanaken en zijn coach, geen symptomen en voelt zich kiplekker. In Oekraïne kon er dus van alles gebeurd zijn met zijn staal. Maar ook zijn nieuwe test in België bleek vrijdag positief. Ook hij kan dus niet aantreden de komende week. Toch was er ook goed nieuws, want na de nieuwe testronde kwamen er geen extra besmettingen bij.

Foto: Matteo Cogliati

Dan maar tegen AA Gent?

Minder leuk is wel dat Club Brugge waarschijnlijk – mogelijk op Rits na – niemand kan recupereren voor de terugmatch tegen Dinamo Kiev van komende donderdag. Dat komt omdat de UEFA andere protocollen hanteert dan de Jupiler Pro League. In België worden spelers soms alsnog vrijgegeven als uit andere testen blijkt dat ze anti­lichamen hebben aangemaakt en dus coronavrij zijn, al wordt daar bij de voetbalbond niet graag over gesproken.

Maar ook al zitten Denswil, Mitrovic en Vanaken dinsdag al een week in quarantaine, dan nog zullen ze bij de test van de UEFA waarschijnlijk een positief resultaat krijgen. De Europese voetbalbond hanteert namelijk maar één criterium: de uitslag van de PCR-test die via de neus wordt afgenomen. En daar blijven soms nog restjes virus plakken, ook als die persoon op dat moment niet meer besmettelijk is. Omdat de UEFA geen andere procedure voorziet, is daar dus weinig ruimte voor discussie.

Voor de verplaatsing naar AA Gent volgend weekend zou er wel al iets meer mogelijk zijn. Omdat alle spelers pas vrijdag getest worden en de week quarantaine er dan opzit, recupereert Club Brugge mogelijk sleutelspelers Vanaken en Lang en coach Philippe Clement. Blauw-zwart zal er bij de Pro League waarschijnlijk alles aan doen om dat voor mekaar te krijgen, maar toch bestaat de kans dat het virus ook dan nog bij sommige spelers sluimert en dat ze dus nog in quarantaine moeten blijven.