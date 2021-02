Emmanuel Dennis spreekt voor het eerst sinds zijn uitleenbeurt aan FC Köln: “Ik ben niet tevreden over mezelf”

Terwijl zijn oud-ploegmaats koude tenen kregen in de Europa League, probeert Emmanuel Dennis (23) het beste van zichzelf te laten zien in de Bundesliga. In zijn eerste drie competitie wedstrijden kwam hij nog niet tot scoren. We konden aanschuiven bij zijn eerste interview en stellen vast dat de wispelturige Nigeriaan weinig veranderd is. “Ik geloof niet in een stap achteruit, bro.”