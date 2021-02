Hendrik Van Crombrugge houdt het EK nog steeds in zijn achterhoofd na rugoperatie: “Ik stond een tijdlang op één been te keepen”

Bij Anderlecht noemen ze de keepers wel eens de Ninja Turtles. ‘t Zijn stoere kerels en ze trainen in groene outfits. Alleen moeten de Ninja’s het sinds begin november doen zonder hun leider. Hendrik Van Crombrugge (27) werd geopereerd aan zijn rug en revalideert nog steeds. Hij hoopt straks fit te zijn voor de play-offs – liefst Play-off 1 – en het EK. “Kompany zei me ooit: You’ve got the brains.”