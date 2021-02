Niemand wint superpot van EuroMillions. Dinsdag is er 210 miljoen te winnen

Niemand heeft vrijdagavond de superpot van ruim 200 miljoen euro bij de EuroMillions gewonnen. Daardoor groeit de pot voor de trekking van volgende week dinsdag aan tot 210 miljoen euro.

Vrijdagavond was er 202 miljoen euro te winnen bij de trekking van de EuroMillions. Daarvoor moest je moet wel als enige de vijf juiste nummers en de twee juiste sterren aanduiden, een kans van amper één op 140 miljoen. Die grote jackpot is vrijdag niet gevallen. Niemand kruiste de juiste combinatie aan. In alle deelnemende landen hadden slechts negen spelers vijf nummers en één ster juist, niemand van hen in België. Zij krijgen elk ongeveer 177.500 euro. Twee Belgen wonnen in rang 3 en winnen bijna 25.000 euro.

Doordat er vrijdag geen grote winnaar is, groeit de prijzenpot nog wat aan. Volgende week dinsdag zal er 210 miljoen euro te winnen zijn.

De vorige recordjackpot dateert nog maar van een paar maanden geleden. Begin december vorig jaar won een Fransman nog 200 miljoen euro met de Europese loterij. Dat record kan vrijdag van de tabellen worden geveegd als iemand (als enige) de jackpot van 202 miljoen euro in de wacht weet te slepen. Het grootste bedrag ooit gewonnen door een Belg bedraagt 168 miljoen euro.

