Eenentwintigjarige jongen die bestelwagen wil inhalen overlijdt door klap tegen boom

De personenwagen lag in stukken uiteen op de baan. Foto: djr

Menen / Zwevegem - Een eenentwintigjarige jongen uit Menen, J.B. , is op vrijdagavond omgekomen bij een verkeersongeval op de Stijn Streuvelstraat in Heestert. Hij wou een bestelwagen inhalen, verloor de controle, en kwam met een enorme snelheid tegen een boom terecht.

Om 20.21 uur wou J.B. op de Stijn Streuvelstraat in Heestert een bestelwagen inhalen. Hierbij verloor hij de controle over de wagen en kwam hij met een enorme knal tegen een boom terecht. De jongen, met een voorlopig rijbewijs op de baan, was op slag dood.

Video: Het Nieuwsblad/DJR

“Beide kwamen vanuit Avelgem richting Heestert”, zegt commissaris Mchaël Vandenheede van politiezone Mira. “De personenwagen wou de camionette inhalen, maar er kwam een tegenligger aan. Zowel de tegenligger als de bestelwagen remden af, maar J.B. verloor de controle over zijn wagen en belandde tegen een boom.” De wagen was verhakkeld en lag in drie stukken uiteen op de baan.

Het lichaam van het slachtoffer werd bevrijd door de brandweer. De rijbaan was even volledig afgesloten, maar werd zo vlug mogelijk vrijgemaakt. Er werd geen parketdeskundige aangesteld.