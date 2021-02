Michel Vlap kan niet winnen van Wolfsburg van Koen Casteels

Wolfsburg heeft vrijdag op de 22e speeldag van de Duitse Bundesliga met 0-3 gewonnen bij Arminia Bielefeld. Koen Casteels stond onder de lat bij de bezoekers, Nathan De Medina viel een kwartier voor tijd in voor Bielefeld.

Ook Anderlecht-huurling Michel Vlap begon aan de wedstrijd voor Bielefeld, maar speelde zich in tegenstelling tot vorige week tegen Bayern München niet in de kijker. Het was Renato Steffen (29., 47.) die met twee doelpunten voor een comfortabele voorsprong voor Wolfsburg zorgde, Maximilian Arnold (54.) breidde nog uit tot 0-3.

In de stand staat Wolfsburg steviger op de derde plaats, met een voorsprong van drie punten op nummer vier Eintracht Frankfurt. De kloof op nummers één en twee Bayern en RB Leipzig bedraagt respectievelijk zeven en twee punten.

In de Nederlandse Eredivisie haalde Utrecht stevig uit door met 0-6 te gaan winnen bij Willem II. Mike Trésor verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg, Othman Boussaid bij Utrecht.