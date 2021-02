Wolverhampton van Leander Dendoncker klopt Leeds bij duel in Engelse middenmoot

Foto: Pool via REUTERS

Wolverhampton heeft vrijdag op de 25e speeldag van de Engelse Premier League met 1-0 gewonnen van promovendus Leeds. Leander Dendoncker maakte de wedstrijd vol voor de thuisploeg als centrale verdediger.

Het enige doelpunt van de wedstrijd was een owngoal van Illan Meslier (64.) middenin de tweede helft. In het klassement worden de Wolves twaalfde, waarbij ze tot op twee punten van nummer elf Leeds naderen.

In de Franse Ligue 1 won leider Lyon, met Jason Denayer centraal achterin, met 2-3 bij Brest. Lucas Paqueta (9.), Houssem Aouar (29.) en Memphis Depay (44.) brachten Lyon al voor de rust 0-3 voor, maar de thuisploeg naderde nog tot 2-3 via doelpunten van Brendan Chardonnet (53.) en Irvin Cardona (74.). Lyon blijft voorlopig leider, maar zowel Lille als PSG kan de eerste plaats dit weekend overnemen.

In de Italiaanse Serie A tot slot verloor Cagliari, met Radja Nainggolan in de basis, een cruciaal duel in de strijd om het behoud. Het ging met 0-1 onderuit tegen Torino na een doelpunt van Bremer (76.). Nummer zeventien Torino loopt uit tot vijf punten van nummer achttien Cagliari, dat het moeilijk zal krijgen om niet te zakken. De nummers achttien, negentien en twintig degraderen.