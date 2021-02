Miljoenen documenten over geheime deals: wie of wat is Football Leaks?

Het klokkenluidersplatform Football Leaks is het grootste journalistieke datalek ooit. Onder meer dit onderzoeksverhaal over Mogi Bayat zat verstopt in een ­lading van twaalf miljoen documenten die de voorbije maanden onderzocht werden door mediapartners van European Investigative Collaborations (eic.network).

Het Duitse weekblad Der Spiegel kreeg begin 2016 via Football Leaks tientallen miljoenen documenten in handen. Ze bezorgden ons informatie over de grootste clubs ter wereld, de wereldvoetbalbond FIFA en de Euro­pese voetbalbond UEFA, maar ook over de geheime deals die tussen clubs, ­spelers en makelaars worden gesmeed.

Het gezicht van Football Leaks is John, een toen nog anonieme klokkenluider die mistoestanden in de internationale voetbalwereld aan de kaak wilde stellen. In 2019 werd John geïdentificeerd als Rui Pinto, een jonge Portugees. Hij staat momenteel in Portugal terecht, onder andere op verdenking van hacking.

