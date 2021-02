Voor de vierde nacht op rij rellen in Spanje wegens arrestatie van rapper

Voor de vierde nacht op rij waren in verschillende steden in Spanje vrijdagavond gewelddadige protesten tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél. De 32-jarige rapper, die in het echt Pablo Rivadulla Duró heet, werd dinsdag opgepakt, nadat hij geweigerd had om een gevangenisstraf van negen maanden uit te zitten. De muzikant werd veroordeeld wegens belediging van het koningshuis en verheerlijking van geweld.

Foto: ISOPIX

Vooral in de Catalaanse hoofdstad Barcelona was er vrijdag protest, net als in andere steden in de regio waar Hasél geboren is. In het centrum van Barcelona richtten betogers opnieuw barricades op met afvalcontainers, om die in brand te steken. Volgens mediaberichten plunderen ze ook enkele winkels. Politie werd bekogeld met stenen, flessen en andere projectielen. De politie trad op met wapenstokken.

In Barcelona zouden vier betogers opgepakt zijn, in Girona twee, bericht tv-zender RTVE, op basis van de Catalaanse overheid. Het protest duurde tot iets voor middernacht.

De Spaanse premier Pedro Sánchez mengde zich vrijdag in het debat. De Spaanse regering “zal zich tegen elke vorm van geweld verzetten”, zei hij in een korte toespraak. Tegelijk gaf Sánchez tekortkomingen toe. De Spaanse democratie staat voor “de opdracht de vrijheid van meningsuiting te vergroten en te verbeteren”. De kleine linkse coalitiepartner UP (Unidas Podemos) had de rellen niet veroordeeld en werd bovendien verweten het geweld nog aan te wakkeren. De regering wil de wet snel wijzigen, zodat in gevallen zoals bij de rapper geen gevangenisstraf meer wordt gegeven.

Pablo Hasél werd tot negen maanden cel veroordeeld omdat hij in een songtekst en in tweets de monarchie had beledigd en geweld tegen de politie en politici verheerlijkt had.