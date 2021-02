Experten: “Vaccinatie verplichten is op lange termijn geen goed idee”

Vaccinoloog Pierre Van Damme en viroloog Steven Van Gucht hebben vrijdagavond in Terzake nog eens uitgelegd waarom ze de vaccinatie verplichten geen goed idee vinden. Daartoe gingen de laatste weken opnieuw stemmen op. “Maar ik ben geen voorstander”, zei Van Damme. “Dat wekt alleen weerstand op.”

“We moeten er alles aan doen dat de mensen op een goed geïnformeerde manier een beslissing nemen”, zei Van Damme in Terzake. “Dat is heel belangrijk. Dan zijn de mensen die zich laten vaccineren gemotiveerd om dat te laten doen. Ze weten dan heel goed waarom en dat zal een effect hebben op hun entourage. Ze gaan anderen overtuigen om het vaccin te nemen. Als je het verplicht, gaan mensen dat doen omdat het moet. Dat gaat ook weerstand opwekken tegen het vaccin.

Ook professor Van Gucht ziet het zo. “Als je het vaccin verplicht, ga je het antivaccingevoel voeden. Op korte termijn zou je een schijnbare quick win hebben, op langere termijn kan dat heel schadelijk zijn. Met de vaccinatiebereidheid is het in België niet zo slecht gesteld, zeker in Vlaanderen. Het percentage mensen dat gaat weigeren, zal niet groot zijn.”