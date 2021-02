Vlaanderen koopt manuscript ‘Bezette Stad’ van Paul van Ostaijen: “Geen ander stuk heeft zo’n cultstatus”

Vlaanderen koopt het manuscript van de dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen. Het werk is vanaf 27 maart te zien op de tentoonstelling ‘Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!’ in het Letterenhuis in Antwerpen. Dat maakt minister van Cultuur Jan Jambon bekend. De verkoper en de prijs worden niet bekendgemaakt.

‘Bezette stad’ gaat over het leven in Antwerpen tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog. Van Ostaijen geeft er de verschillende stemmingen uit die periode in weer, van de beklemming van de bezetting tot de vrolijkheid van het uitgaansleven, vaak met een ondertoon van groteske ironie. De tekst is grotendeels opgebouwd uit woorden, losse zinnen, flarden en citaten.

Berlijn

De Antwerpse dichter schreef de bundel in Berlijn, waar hij verbleef om te ontkomen aan de gevolgen van een veroordeling vanwege zijn betrokkenheid bij een protestmanifestatie tegen kardinaal Mercier in 1917.

“Geen enkel ander literair manuscript in ons taalgebied benadert de cultstatus van dit bijzondere stuk”, stelt het departement Cultuur zaterdag. “Die status werd in de loop der decennia nog eens versterkt door het idee dat het manuscript verloren zou zijn of zich in het buitenland zou bevinden.”

Topstukkenlijst

Sinds 2 maart 2020 stond het handschrift op de Topstukkenlijst. Door het te verwerven garandeert Vlaanderen dat het voor de toekomst bewaard zal blijven en deel zal uitmaken van ons cultureel erfgoed. “Omdat het op de Topstukkenlijst stond, kon het niet zomaar op de internationale markt verkocht worden”, zegt Jambon. “Dat liet de Vlaamse overheid toe om in alle rust over de verwerving ervan te onderhandelen en ervoor te zorgen dat het voor het publiek toegankelijk zou worden.”