Uitkijken naar de Merseyside derby: waarom Everton voor het eerst sinds 2013 weer boven Liverpool kan eindigen

Ooit werd het nog ‘the friendly derby’ genoemd, aangezien veel families zowel supporters van Liverpool als Everton in hun rangen hadden. Niet onlogisch, beide stadions liggen namelijk op een steenworp van elkaar. Zaterdag (18u30) treffen ze elkaar opnieuw, maar van een vriendenderby is nu absoluut geen sprake meer. Liverpool zit in de hoek waar de klappen vallen en een eerste verlies tegen Everton in elf jaar zou een nieuwe mokerslag zijn. Dan komt Everton op gelijke hoogte met een match minder gespeeld en wordt het plots best mogelijk dat de Toffees voor het eerst sinds 2013 weer boven Liverpool kunnen eindigen in de Premier League. Wij zien zes redenen waarom dat wel eens zou kunnen gebeuren.