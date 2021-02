Sociaal-Economische Raad roept op: “Geef bedrijven en burgers perspectief over versoepelingen in coronacrisis”

Ook de SERV, de Sociaal-Economische Raad die Vlaamse werkgevers en vakbonden verenigt, roert zich in het debat rond de coronacrisis. Bij de VRT roept de raad het Overlegcomité op om bedrijven en mensen weer perspectief te geven. De SERV vraagt ook duidelijke ‘roadmaps’ die aangeven wat er wanneer weer zal kunnen.

“Wij houden geen pleidooi voor blinde versoepelingen, maar wij houden een pleidooi voor perspectief”, zegt SERV-voorzitter Ann Vermorgen aan VRT. “We stellen vast dat de mensen wel bereid zijn om de coronamaatregelen vol te houden, maar het begint zwaar te wegen. Zowel bij werkgevers als vakbonden krijgen we heel veel vragen rond het psychosociaal welzijn.”

“Hoe gaan we die terugkeer naar het normaal organiseren?” zegt Voka-voorzitter Hans Maertens, die ook in de SERV zit. “Welke prioriteiten komen er? Wat met de avondklok, het reizen, het sport, het telewerk, het onderwijs. Daar zullen keuzes gemaakt moeten worden. Niet van overlegcomité naar overlegcomité. Daar zal een plan achter moeten zitten”, klinkt het op Radio 1.

Roepen

“Iedereen roept maar vandaag. Dit moet open, dat moet open. Maar zo gaan we geen roadmap maken. Daar moet een weloverlegd plan voor komen en wij met de SERV zijn vragende partij om dat uit te werken.”

“De broncontrole kan nog beter”, zegt Maertens. “Door verfijnde testing, door een betere tracing, binnenluchtventilatie en sneltests. Van die sneltests wordt nog véél te weinig gebruik gemaakt. Qua vaccinatie moeten we twee tanden bijsteken: het moet sneller, duidelijker, krachtiger. Ja, er is een probleem met de leveringen, maar dat mag geen alibi zijn om het systeem op punt te zetten om snel te kunnen gaan als de voorraden er wel zijn. We moeten mensen ook sensibiliseren om te vaccineren, want dat is de deur naar het normale leven.”