Topmakelaar had Herman Van Holsbeeck niet nodig om zijn zaakjes te regelen: hoe Anderlecht het speeltje van Mogi Bayat werd

Vliegtuigtickets boeken voor zijn gezin met promotiecodes van de club, Anderlecht gebruiken in zijn strijd tegen strengere regels voor makelaars, dubbelspel spelen bij transfers: Mogi Bayat was bij Anderlecht zo onaantastbaar dat paars-wit er soms zelf het slachtoffer van werd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ‘De Standaard’ samen met verschillende andere Europese media (verenigd in EIC, European Investigative Collaborations) in het kader van de zogenaamde Football Leaks.