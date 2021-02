Uittocht naar zee is begonnen: “Uitzonderlijk druk” in aantal stations

De NMBS is in de stations van Gent, Brugge, Brussel Noord en Zuid en Leuven begonnen met haar drukteplan. Dat betekent dat reizigers nog voor het perron worden tegengehouden en geteld voor ze op de trein mogen. Dit om drukte op de treinen te vermijden. Extra treinen zijn er voorlopig nog niet ingezet.

Op sociale media wordt snel duidelijk dat er heel wat Vlamingen op weg zijn naar de Kust. Op de stations op de lijn Luik-Oostende is het dan ook erg druk. “We blijven oproepen om de regels te respecteren en ons advies blijft: als je trein wil nemen, check de app”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Daar kan je zien hoe druk het is op de trein die jij wil nemen. Op basis daarvan kan je beslissen om later een trein te nemen.” Blijkbaar doet niet iedereen dat, want de vertrekhallen van de stations staan soms al aardig vol. “We hebben 10 extra treinstellen klaarstaan, maar voorlopig is het niet nodig om die in te zetten. Al zullen we dat natuurlijk blijven evalueren.”

“Het is goed weer dus willen we naar de zee” dacht heel Brussel .... “en nog liefst met de trein ook, want dan ben ik alleen” ????... al een chance da Securail iedereen op een hoopje houdt en niet het perron op laat, zegt ... #wtf #covid19be #coronamadness #NMBS #pendelpret pic.twitter.com/2FUckZjFC8 — Jonas Wallecan (@Jonazzty) February 20, 2021