Tweehonderd bejaarden moeten naar vaccinatiecentrum pendelen: “Logistiek onhaalbaar”

”Onbegrijpelijk dat we niet in de Residentie mogen vaccineren”, zegt Armand Hermans. Foto: jhw

Wemmel - De zowat 200 bejaarde bewoners van de Residentie Geurts aan de Prins Boudewijnlaan in Wemmel zullen naar het vaccinatiecentrum in de Zijp moeten worden overgebracht voor een vaccin. “De Residentie is niet erkend als serviceflats of als woon-zorgcentrum en daarom weigert de Vlaamse overheid om de vaccins in de Residentie te laten geven. Dit is onbegrijpelijk”, zegt voorzitter van het OCMW Armand Hermans (LB Wemmel), die tevens voorzitter is van de Eerstelijnszone Regio Grimbergen.

Op dit ogenblik loopt de vaccinatiecampagne voor de serviceflats en assistentiewoningen. “We deden tijdig het nodige voor een gemotiveerde bestelling van vaccins en kregen een bevestiging van ontvangst”, zegt Armand Hermans. “Maar vandaag werd per mail gemeld dat we echter niet in aanmerking komen, enkel de erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen in aanmerking voor een collectieve vaccinatie. Onbegrijpelijk, dit is bureaucratie ten top.”

“Voor het plaatsen van de vaccinaties hebben we de medewerking vanuit het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel en is Dr. Mark Huylebroeck opnieuw bereid om zijn medewerking te verlenen. We volgen uiteraard getrouw het draaiboek zoals voorgesteld. Op deze wijze vermijden we ook de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum van al de bewoners die zich wensen te vaccineren. Maar nu moeten we dus met 200 bejaarde bewoners naar het vaccinatiecentrum. Dat is logistiek niet haalbaar.”

Erkenningsvoorwaarden

Nochtans zag het eerst wel goed uit. “Het verslag van 2021 van Zorginspectie Vlaanderen meldde nog dat de Residentie wel bij de definitie van Groepen van Assistentiewoningen (GAW) aansluit”, gaat Hermans verder. “Maar de Residentie werd eind de jaren ‘70 opgetrokken. En we voldoen niet aan de erkenningsvoorwaarden, vooral omwille van de te kleine oppervlakte van de flats, de breedte van de gangen en de rolstoeltoegankelijkheid van de liften. Aan die infrastructuur kunnen we niets veranderen. Maar hebben wel een aanbod en functioneren de facto als bejaardenflats met een lokaal dienstencentrum. Ik weet niet hoe we dit logistiek rond zullen krijgen.”