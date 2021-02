Daar is de lente: al erg druk op trein naar kust

Het mooie lenteweer van dit weekend zorgt ervoor dat iédereen naar buiten wil. Dat is intussen al goed voelbaar in de stations, waar het onder meer richting Kust best druk is. Aan zee is het voorlopig nog vrij rustig, met hier en daar een drukkere zone.

Druk in de stations

In de stations van Leuven, Brussel-Zuid en Brussel-Noord, Gent en Brugge was het vanmorgen rond 10 uur al druk. Zo druk dat er al een drukteplan moest opgestart worden. “Dat betekent dat we de reizigers tellen en enkel trein per trein naar het perron laten gaan”, klinkt het bij een woordvoerder. “We hebben ook 10 extra treinen voorzien, maar moesten die deze ochtend nog niet inleggen. We raden wel aan om op voorhand in de app te kijken of het druk zal zijn op de trein die jij plan te nemen. Zo kan je eventueel een latere trein nemen.” In de vroege namiddag zouden twee van de tien extra treinen wel ingezet zijn, meldt VTM.

Foto: Simon Mouton

Wat file op E40

Deze middag stond er op onze snelwegen zo’n 11 kilometer file. Het was vooral wat aanschuiven richting kust net voor en na Gent. Wie van Brussel naar de kust reed, moest toch rekenen op zo’n 15 minuten vertraging.

Hooguit “gezellig druk” aan zee

Zo rond de middag kleurt de druktebarometer aan zee nog donkergroen - zeer rustig dus. Enkel in Knokke-Heist, Oostende en Blankbenerge is het in de stad wel wat drukker. “Het zal de komende uren duidelijk worden hoeveel volk precies op weg is naar hier”, zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein. Voorlopig is het gezellig druk in de stad, maar verder bljift het kalm. De stewards zijn aanwezig en doen hun werk. Het zou kunnen dat we in de namiddag de Westelijke Strekdam moeten afsluiten - omdat die zeer populair is en er geen uitweg is als het druk is. Maar dat moeten we nog afwachten.”

De situatie aan de kust om 12.30 uur.

Zoo & Planckendael helemaal volgeboekt

De Antwerpse Zoo en de dierentuin Planckendael nabij Mechelen verwachten zijn vandaag helemaal uitverkocht. “Het is mooi om te zien”, zegt woordvoerster Ilse Seghers, “hoe dit voor veel mensen die in de stad wonen toch hun tuin is. En die hebben ze nu terug. De Zoo zal op de piek zo’n 3.000 bezoekers ontvangen, in Planckendael zullen dat er 6.000 zijn.” Ook abonnees moesten sinds gisteren reserveren, om niet naar huis gestuurd te moeten worden. “Dat willen we natuurlijk absoluut vermijden”, klinkt het.