Italiaanse kustwacht redt migranten voor Lampedusa

De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag bijna vijftig migranten gered in de Middellandse Zee. Hun boot was op zowat 15 zeemijl voor het eiland Lampedusa gekapseisd terwijl de kustwacht hen aan boord probeerde te halen.

Een patrouilleboot viste veertig migranten op en een andere zeven. Met een helikopter zoekt de politie nog naar andere mensen in het water.

Volgens de kustwacht kwamen vrijdag relatief veel boten met migranten aan.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar in totaal al iets meer dan 2.900 migranten per boot aan land gekomen in Italië, tegenover 2.065 in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2020 kwamen 34.150 migranten via de Middellandse Zee aan, een pak meer dan in 2019 (11.470).