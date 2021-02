Anastasie uit Ninove is al zes dagen vermist: politie verspreidt opsporingsbericht

Ninove - De 43-jarige Anastasie Nyiramuyco uit Ninove heeft al 6 dagen geen teken van leven meer gegeven. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid.

Anastasie Nyiramuyco verliet haar woning in de Pamelstraat in Ninove op zaterdag 13 februari om 6 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze heeft de Rwandese nationaliteit. Is 1 meter 70 lang en slank gebouwd. Haar haar is donker en soms draagt ze een pruik. Het is goed mogelijk dat ze in het Brusselse verblijft.

Aan getuigen of mensen die iets meer weten over haar verdwijning wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.

Dit bericht werd verspreid op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. U kan het herlezen via www.politie.be. Ook updates zullen op deze webpagina verschijnen.

