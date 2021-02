Royal Baby: prinses Eugenie en haar man onthullen naam en foto van baby

De jongste telg van de Britse koninklijke familie heet August Philip Hawke Brooksbank. Dat heeft prinses Eugenie (30), een kleinkind van koningin Elizabeth II (94), bekendgemaakt via Instagram.

Het gaat om het eerste kind van prinses Eugenie en haar echtgenoot Jack Brooksbank (35). August werd geboren op 9 februari. Zijn tweede naam, Philip, is een eerbetoon aan Eugenies grootvader prins Philip (99). De ouders van Eugenie zijn prins Andrew (60) en Sarah Ferguson (61).

August is het negende achterkleinkind van de Queen. Hij is momenteel de 11de in de lijn van de troonopvolging, maar zal over enkele maanden zakken naar de 12de plaats na de geboorte van het tweede kind van prins Harry en Meghan Markle.