VS wijzen 95-jarige ex-bewaker van concentratiekamp uit naar Duitsland

Een 95-jarige man die nog bewaker is geweest in een naziconcentratiekamp, is zaterdag door de VS uitgewezen naar Duitsland. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse politie meegedeeld.

Friedrich Karl B, wiens volledige naam niet werd vrijgegeven, werd met een medisch transportvliegtuig overgebracht naar de luchthaven van Frankfurt. Hij zal in Duitsland worden vervolgd voor medeplichtigheid aan moord, maar het is nog niet duidelijk of het ook tot een proces zal komen.

Volgens de Amerikaanse overheid heeft Friedrich Karl B toegegeven dat hij bewaker is geweest in een satellietkamp van het concentratiekamp van Neuengamme, in het noorden van Duitsland. Volgens een artikel in het weekblad Der Spiegel stelt hij dat hij enkel bevelen heeft uitgevoerd.

De man was in 1959 in de Amerikaanse staat Tennessee gaan wonen. Maar in november vorig jaar besliste een Amerikaanse rechtbank in beroep dat hij het land moet worden uitgezet. De VS bieden geen bescherming aan oorlogsmisdadigers, zo luidde het oordeel. Er werd beklemtoond dat de gevangenen in het satellietkamp in de winter van 1945 in “vreselijke” omstandigheden moesten werken, “tot de uitputting en dood” erop volgde. Zowat zeventig gevangenen zijn “in onmenselijke omstandigheden” gestorven.

Friedrich Karl B was “actief betrokken bij een van de donkerste hoofdstukken in de menselijke geschiedenis”, verklaarde ook een vertegenwoordiger van de Amerikaanse immigratiedienst.

In december had het parket in de Duitse stad Celle het onderzoek nog afgesloten wegens “gebrek aan voldoende verdenking”. De bekentenis over zijn rol als kampbewaker was op zich onvoldoende om concrete misdaden aan te wijzen. De man kon namelijk niet rechtstreeks gelinkt kon worden aan een overlijden. Een woordvoerder van het parket zegt dat het dossier wel kan worden heropend op basis van de verklaringen van de man.