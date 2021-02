Variant van vogelgriepvirus voor het eerst overgesprongen op mensen in Rusland

Een variant van het vogelgriepvirus heeft in Rusland voor het eerst ook mensen besmet. Rusland zegt dat het de Wereldgezondheidsorgasanitie (WHO) op de hoogte heeft gebracht van de “belangrijke ontdekking”.

Het H5N8-virus werd vastgesteld bij zeven mensen in een pluimveeverwerkend bedrijf in het zuiden van Rusland, waar in december vorig jaar al dieren werden getroffen door een uitbraak.

“Er werden snel maatregelen genomen om de situatie onder controle te krijgen”, zo heeft Anna Popova, het hoofd van de Russische gezondheidsagentschap Rospotrebnadzor, verklaard op tv. “Deze variant van het virus verspreidt zich momenteel nog niet van mens op mens.”

Popova zegt dat de ontdekking “tijd geeft aan de hele wereld om zich voor te bereiden”, bijvoorbeeld met tests en een vaccin, “voor het geval het virus gevaarlijker wordt voor de mens en het vermogen verwerft om zich van mens tot mens te verspreiden.”

Van een andere variant van het vogelgriepvirus - H5N1 - is bekend dat het mensen kan besmetten.