Een ijsje in Knokke? Dat is wel even aanschuiven

Knokke-Heist - Drukte in Knokke-Heist op de dijk vandaag. Het mooie weer had een hoop toeristen naar de kustplaats gelokt, en vooral wie een ijsje wilde bij Glacier de la Poste, moest even geduld hebben.

Knokke-Heist was één van de kustplaatsen waar de barometer even oranje kleurde vandaag, maar volgens de lokale politie bleef de drukte wel beheersbaar. Het gemeentebestuur riep via sociale media op om niet overal op dezelfde plaatsen te staan en ook rustigere straten op te zoeken.

Enkel op de dijk aan het ijssalon was het wel erg lang aanschuiven - van een kwartier tot misschien wel een half uur voor een ijsje. “Op een bepaald moment werd het op het strand koud, waardoor er even veel volk op de dijk was. Dat kan een vertekend beeld geven”, zegt de politie. De afstandsregels en de mondmaskerplicht werden wel goed nageleefd.