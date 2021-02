Motorrijder komt om het leven bij ongeval in Herselt

Herselt - Een 40-jarige man uit Hulshout is zaterdag om het leven gekomen toen hij met zijn motor tegen een auto botste in Ramsel, een deelgemeente van Herselt. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen.

Het ongeval gebeurde op de Begijnendijksesteenweg. De auto stond naast de weg en wilde keren. “De bestuurder had in zijn spiegel gekeken en had gezien dat er een wagen aankwam, maar hij dacht dat hij nog tijd en ruimte genoeg had om zijn manoeuvre uit te voeren. Een motorrijder die de aankomende wagen voorbij stak, raakte de kerende auto in de flank”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Voor de veertiger uit Hulshout kwam alle hulp te laat: hij overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen.