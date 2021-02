Explosie in vliegtuigmotor, onderdelen belanden op auto’s in Nederlandse Meerssen

Een vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf de Nederlandse luchthaven Maastricht Aachen Airport, is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Het zou gaan om een vrachttoestel van Longtail Aviation, meldt de Nederlandse omroep NOS. Al van bij het vertrek rond 16 uur waren er motorproblemen bij de Boeing 747. In de omgeving van het Nederlandse dorp Meerssen zijn verschillende metaaldelen naar beneden gevallen. Daarbij raakten auto’s beschadigd. Een woordvoerder van de lokale brandweer zegt dat een brokstuk is neergekomen op een oudere vrouw, die daardoor een licht letsel opliep.

De politie waarschuwt mensen niet aan de onderdelen van het vliegtuig te zitten, maar de politie te bellen.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorig Boeing 747 400 vrachtvliegtuig met bestemming New York. Volgens de woordvoerster liep het vliegtuig zelf geen gevaar. “Het kan prima op één motor door vliegen”, zei ze. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Op basis van de brokstukken sluit de woordvoerster niet uit dat een motor mogelijk iets heeft opgezogen, waardoor de turbinebladen stuk zijn geslagen. Maar daar bestaat nog geen zekerheid over.

Amateurbeelden van het vliegtuig circuleren ondertussen op Twitter.

Opstijgend vliegtuig op Maastricht Aachen AirPort verliest allerlei onderdelen, komen oa op auto”s terecht, zoals hier te zien. Goed dat dak niet open was??

Moet nu met motorproblemen noodgedwongen landen in Luik, schuimbaan wordt gespoten op MAA pic.twitter.com/WY9Jcp8JHf — Maurice de Heus (@MauriceDeHeus) February 20, 2021

De Belgische luchtverkeersleiding, skeyes, heeft het vliegtuig begeleid, zo liet een woordvoerder weten aan het Nederlandse persbureau ANP. Het gaat volgens de woordvoerder om een toestel van de Britse maatschappij Longtail Aviation. Op Flightradar is te zien dat het vrachtvliegtuig na enkele rondjes om 17.11 uur is kunnen landen op de luchthaven van Luik.