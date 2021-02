Verdachte opgepakt voor bombrieven aan Duitse voedingsindustrie

De Duitse politie heeft een 66-jarige verdachte opgepakt voor de drie aanvallen met bombrieven die de voorbije dagen plaatsvonden bij Duitse voedingsbedrijven. Dat is zaterdag bekendgemaakt door het parket in Heidelberg en de gerechtelijke politie van Baden-Württemberg.

De gepensioneerde man werd in zijn woning in de omgeving van de stad Ulm, in het zuiden van Duitsland, opgepakt. De man, die niet bekend was bij het gerecht, bood geen weerstand.

De politie had een speciale onderzoekseenheid van meer dan honderd rechercheurs samengesteld om opheldering te brengen rond de verzending van een reeks mysterieuze bombrieven naar Duitse voedingsconcerns.

Dinsdag was een eerste bombrief ontploft bij een drankenfabrikant in het Zuid-Duitse Eppelheim. Een dag later raakten drie medewerkers van een Lidl-kantoor in het Zuid-Duitse Neckarsulm gewond door een exploderende bombrief. In de nacht van woensdag op donderdag werd in een distributiecentrum bij de luchthaven van München opnieuw een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt. De bom was geadresseerd aan een voedingsbedrijf in Beieren.

Een onderzoek naar de route die de pakketten hadden afgelegd en naar de aard van de bombrieven, had ertoe geleid dat de verdachte vrijdag in het vizier van de speurders was gekomen.