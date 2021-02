Burgemeester Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vraagt stadscentrum te vermijden: “Ik wil vragen om rustigere plaatsen op te zoeken”

Oostende - Het was druk zaterdag in Oostende: de Strekdam moest even afgesloten worden en rond 15 u werd gevraagd niet meer af te zakken naar de kuststad omdat het verzadigingspunt bereikt was. Ook zondag wordt rekening gehouden met drukte, de burgemeester roept dan ook op om het centrum te vermijden.

“Om 15 uur was het even veel te druk. Maar dat was vooral een mobiliteitsprobleem”, zegt Tommelein. “Als er veel treinen toekomen, dan is dat in één keer veel volk bij elkaar. Bovendien zijn er ook nog eens werken in de binnenstad.”

Het was vooral die binnenstad die op een bepaald moment te druk werd. Een oproep om echt weg te blijven doet de burgemeester voorlopig niet: “Ik kan het weer niet veranderen. En wellicht ook niet aan het feit dat de mensen naar hier afzakken. De kust lonkt nu eenmaal”, zegt hij. “Als burgemeester wringt het om mensen te vragen om niet te komen. Maar het is helaas niet anders. Oostende is groot genoeg dus ik wil mensen vragen om de rustigere plaatsen op te zoeken.”

Oostende zal zondag ook nog eens een aantal extra stewards inzetten, bovenop de extra’s die zaterdag al voorzien waren. Ook zullen auto’s sneller worden omgeleid naar randparkings.

Volgens de burgemeester is de uittocht van dagjesmensen wel vlot verlopen. “De NMBS had zoals deze zomer verschillende rijen ingericht per bestemming, waardoor alles zonder incidenten kon verlopen”, aldus Tommelein.

Foto: BELGA