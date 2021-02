NMBS: “Terugkeer dagjestoeristen met trein goed verlopen”

De terugkeer van dagjestoeristen met de trein verloopt goed. Dat zegt de NMBS. Net als in de voormiddag zette de spoorwegmaatschappij drie extra treinen in die klaar stonden voor als het te druk zou worden.

Door het zonnige en zachte weer was het drukker op verschillende treinen, niet enkel naar de kust maar bijvoorbeeld ook naar Antwerpen en de Ardennen. De NMBS houdt dit weekend tien treinen stand-by op een aantal strategische plaatsen. Die kan de maatschappij snel inzetten als het ergens te druk wordt. Er was ook extra veiligheidspersoneel in de stations.

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman hebben die maatregelen gewerkt. “Het is al bij al goed verlopen. Er waren geen grote incidenten. Veiligheidsmensen en treinpersoneel hebben goed gewerkt”, zegt hij. De spoorwegmaatschappij blijft reizigers wel aanraden om de NMBS-app te checken voor vertrek. In die app is te zien hoe druk het in een bepaalde trein is.

LEES OOK. Daar is de lente en ook de drukte: politie vraagt om niet meer naar Oostende te rijden, code oranje in Gent, zoos volgeboekt