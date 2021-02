Russische rechtbank verklaart Navalny schuldig aan smaad

Een rechtbank in Moskou heeft de Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny zaterdag schuldig verklaard aan smaad. Dat heeft de rechter bekendgemaakt. Hij moet een boete van 850.000 roebel (ongeveer 9.500 euro) betalen.

De zaak draait om beledigingen aan het adres van een 94-jarige oorlogsveteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Navalny had via internet scherpe kritiek geuit op een videoboodschap waarin Russen zich uitspraken voor de grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Navalny had de mensen die in de clip te zien waren - onder wie dus ook de oorlogsveteraan - “verraders” genoemd.

Navalny heeft zich tijdens het proces herhaaldelijk beroepen op zijn recht op vrije meningsuiting. Hij benadrukte dat hij de oudere man had bekritiseerd als hoofdrolspeler in de video, maar niet om zijn veteranenstatus. Hij noemt de 94-jarige een “marionet” in een politiek gemotiveerd proces.

Bij de voorlezing van het vonnis beklemtoonde rechter Vera Akimova dat de veteraan geen verrader is, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken hem niet als landverrader of spion heeft bestempeld.

De boete die Navalny moet betalen komt overheen met zowat het dubbele van het gemiddelde jaarsalaris in Rusland.

Navalny moest zaterdagvoormiddag ook al voor de rechtbank verschijnen voor het schenden van de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling. De onlangs uitgesproken gevangenisstraf werd in beroep bevestigd, al werd de strafmaat van 3,5 jaar wel ingekort met anderhalve maand, die Navalny al onder huisarrest had doorgebracht.

Navalny had nagelaten om zich bij de Russische autoriteiten te melden toen hij voorwaardelijk vrij was. Hij herstelde op dat moment in Duitsland van een vergiftiging met een zenuwgif.